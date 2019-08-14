В среду, 14 августа, в Стамбуле состоится игра за Суперкубок УЕФА сезона 2018\2019. Это 44-й розыгрыш евротрофея. Его разыграют победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы - английские Ливерпуль и Челси соответственно. Сугубо английский финал состоится впервые в истории этого турнира.

Для Ливерпуля победа сегодня означает выигрыш Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. В прошлый раз "красные" завоевали его в 2005 году, после феерической победы в стамбульском финале Лиги Чемпионов над "Миланом" (отыгрыш с 0:3).

Челси побеждал в Суперкубке в 1998 году, однако две последних попытки "синих" завоевать трофей в 2012 и 2013 годах завершались неудачей.

Встреча начнется в 22.00 на стадионе "Бешикташ". Ее рассудят арбитры во главе со Стефани Фраппар. Онлайн-трансляция заявлена на телеканале "Футбол 1" и российском "Матч! ФУТБОЛ 1".

"Страна" ведет текстовый репортаж:

10 Удар Салаха в следующей атаке заблокировали защитники Челси.

9 Навес в штрафную Челси, скидка на левый фланг и навес в руки прилетел воротнику Аррисабалаге.

5 Ответ красных. И первый угловой у ворот Челси закачивается сбросом головой во вратарскую, где лишь на мгновение быстрей успел завладеть мячом вратарь Аррисабалага. Но пока без акцентированных ударов.

4 Первый намек на опасность у ворот Ливерпуля. Но Пулишич в борьбе с защитой не смог пробить, уже находясь в штрафной, но спиной к воротам

4 Игроки Челси перехватили мяч

3 Борьба на встречных курсах в центре поля. Мяч регулярно "зависает" в воздухе

2 Красные с мячом

22:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

21:56 Команды выходят на поле!

21:55 Вперёд, Фрэнк! Сегодня будет особенно непросто.

Фото: smotrisport.tv

21:52 На газоне стадиона "Бешикташ" сейчас гарцует турецкий ансамбль, под аккомпонимент дудочек

21:48 Скоро всё начнётся! Чуть более 10 минут до стартового свистка из французских женских губ

21:42 А вот и болельщица Челси

Фото: https://twitter.com/AtakanUs0353

21:40 В столице Турции сейчас комфортная погода, +26 по Цельсию. Все и всё для футбола сегодня!

21:38 За египтянина Мохаммеда Салаха в Стамбул прилетели болеть даже из Иордании.

21:36 Интересно, что главный забивала сегодняшнего "Ливерпуля" Мохаммед Салах играл и за "Челси"

Он присоединился к "аристократам" в январе 2014 года, перейдя из "Базеля". Однако проведя всего 19 игр (2 мяча) за "Челси" уже в январе 2015 отправился в аренду "Фиорентину". Затем была "Рома", а 22 июня 2017 года египетский нападающий перешёл в "Ливерпуль". И понеслась.

21:31 Легендарный немецкий нападающий Миша Баллак не забыл про свой бывший клуб.

Фото: twitter.com/Ballack

21:27 В Стамбуле сегодня будут и наши. Поддержать "Ливерпуль" прилетели болельщики из Харькова и Киева.

Фото: football.ua

А эта пара, судя по флагу, из Египта:

Фото: uefa.com

21:24 Розовые облака сегодня над стадионом, за чуть более, чем полчаса до начала игры

Фото: uefa.com

21:23 Сейчас на поле - предматчевая тренировка

Фото: uefa.com

21:21 Болельщики обеих английских команд мирно отдыхают на газончике перед стадионом, общаясь друг с другом

#SuperCup #ЛиверпульЧелси У стадиона за три часа до матча уже тьма народу pic.twitter.com/CcLCGO4euM — СЭ Футбол (@se_football) August 14, 2019

21:18 Главный арбитр сегодняшнего суперкубкового вечера - Стефани Фраппар. VAR с ней!

Фото: uefa.com

21:11 Номинально сегодня у обеих команд одинаковые стартовые схемы. Но на поле, как обычно, всё будет по-разному

21:08 Появились стартовые составы команд:

Ливерпуль: (4-3-3) Адриан - защитники - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - полузащитники - Хендерсон, Фабиньо, Милнер - нападающие Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане

В резерве у Юргена Клоппа: Лонерган, Келлехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориги, Хувер, Александер-Арнольд, Элиотт

Челси (4-3-3): Аррисабалага - защитники - Аспиликуэта, Зума, Кристинсен, Эмерсон - полузащитники - Жоржиньо, Канте, Ковачич - нападающие Педро, Жиру, Пулишич

На замене у Фрэнка Лампарда: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Баркли, Абрахам, Виллиан, Кенеди, Маунт, Дзаппакоста, Батшуайи, Томори, Гилмор

Фото: uefa.com

21:00 В Стамбуле к сегодняшнему финалу не оборудовали официальную фан-зону, как во время финала еврокубоков. Фанаты Ливерпуля в этот жаркий день сосредоточились в районе площади Таксим, болельщики Челси - в Бешикташе.

Путь Ливерпуля

Подопечные Юргена Клоппа провели драматический сезон. Они фактически до последнего тура боролись за чемпионство с Манчестер Сити Пепа Гвардиолы и Александра Зинченко, уступив им всего 1 балл в итоговой таблице. Главным же достижением мерсисайдцев стал триумф в Лиге Чемпионов.

Путь Челси

Челси в этом сезоне АПЛ стартовал не очень удачно. 11 августа лондонцы уступили Манчестер Юнайтед с разгромным счетом 0:4. "Красные дьяволы" отправили первый мяч в ворота на 17-й минуте и с тех пор не отдавали инициативу.

Статистика

В своей истории эти клубы провели до сегодняшней игры встречались 181 раз. Ливерпуль побеждал 77 раз, Челси - 63. Ничья была зафиксирована в 41 встрече.

В еврокубках Ливерпуль и Челси сыграли 10 раз, впервые встретившись в Европе в 2005 году. Пять встреч завершились ничьей, которой сегодня точно не будет. Трижды побеждали "Челси", дважды - "красные".

В сезоне 2018\2019 ливерпульцы уступили "синим" в Кубке лиги (1:2). В чемпионате один раз была зафиксирована ничья, один раз, дома, победили "красные" (2:0).

Слова

"Суперкубок УЕФА - это знак качества. Если не участвуешь, значит, не выиграл финал", - сказал на пресс-конференции наставник "красных" Юрген Клопп.

"Это будет мой первый официальный европейский матч в качестве тренера Челси... Нас ждет серьезное испытание, но мы не имеем права уйти с газона с мыслями "О, а мы ведь могли сделать еще и это", - сказал перед игрой главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Он добавил, что очень привязался к клубу и чувствует восторг за то, что удалось сделать.

"Кадры решают все"

В канун игры за Суперкубок Европы и "красные", и "синие" испытывают ряд кадровых проблем.

В предыдущей игре Чемпионата Англии против "Норвича" ливерпульцы потеряли вратаря Алиссона Бекера. Он выбыл примерно на шести недель. В начале сезона с очередной тяжелой травмой встретился защитник команды Натаниэль Клайн.

У Челси в лазарете Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик. Под вопросом готовность к выходу на поле в стартовом составе ведущего полузащитника Нголо Канте, который повредился в неудачной для "синих" встрече с "Манчестер Юнайтед". Также ожидается, что на скамейке запасных начнут сегодняшнюю встречу Рюдигер и Виллиан.

А вот так игру за Суперкубок УЕФА-2019 смоделировали в игре FIFA 2019: