Доллар на межбанке растет. За два дня он прибавил в цене 55 копеек
Днем в пятницу, 2 августа, справочный курс гривни на межбанке понизился до 25,53 грн/$1 с 25,39 грн/$1 в конце предыдущего рабочего дня. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 2 августа 2019 года составляет 25,53 грн/$1.
Любопытно, что по состоянию на 12:00 31 июля справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составлял 24,98 грн/$1. Так, всего за два дня доллар подорожал на 55 копеек.
Напомним, 2 августа в соответствии с курсом НБУ доллар завершил падение и резко взлетел на 32 копейки.
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