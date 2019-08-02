Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации. Соответствующий указ №574/2019 от 1 августа опубликован на официальном сайте главы государства в пятницу.

Фото: president.gov.ua

Другим указом, №573/2019, глава государства освободил от временного исполнения обязанностей главы обладминистрации Марию Савку.

Церемония представления нового главы обладминистрации активу области прошла в пятницу в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства в область.

Напомним, 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, в том числе Ивано-Франковской, и в тот же день назначил временно исполняющего обязанности главы этой обладминистрации Марию Савку.

В начале июля Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской обладминистрации. 27 июля Кабмин согласовал это назначение.

Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года он стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

Денис Шмыгаль

Ранее Страна" писала о том, что Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА.

Также мы сообщали, что Зеленский подписал указ о назначении Борзова руководителем ДУСи.