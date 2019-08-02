Лига Европы. Все пары третьего раунда квалификации, в деле два клуба из Украины
Вчера, 1 августа, завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы (Заря минимально обыграла Будучность и прошла дальше - Прим.Ред.). И таким образом стали известны все пары следующего, третьего по счету, квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе в борьбе будут участвовать два украинских клуба - Мариуполь и Заря. Первые матчи пройдут 8 августа, а ответные игры состоятся 15 августа.
Путь чемпионов
Сутьеска Никшич - Линфилд
Маккаби Тель-Авив - Судува
Арарат-Армения - Сабуртало
Рига - ХИК
Лудогорец - Нью Сэйнтс
Сараево - БАТЭ
Дюделанж - Нымме Калью
Астана - Валлетта
Шериф - АИК
Слован - Дандолк
Основной путь
Норчепинг - Хапоэль Беер-Шева
Торино - Шахтер Солигорск
Антверпен - Виктория
Аустрия - Аполлон
Фейеноорд - Динамо Тб
Брондбю - Брага
Мольде - Арис
Локомотив Пловдив - Страсбур
Тун - Спартак (Москва)
Стяуа - Млада-Болеслав
Пюник - Вулверхэмптон
Мидтьюлланд - Рейнджерс
Мариуполь - АЗ Алкмаар
АЕК Ларнака - Гент
Легия - Атромитос
Хаугесунн - ПСВ
Риека - Абердин
Вентспилс - Витория Гимараэш
Вадуц - Айнтрахт
Партизан - Малатьяспор
Мальме - Зриньски
ЦСКА София - Заря
Нефтчи - Бней Иегуда
Люцерн - Эспаньол
Спарта - Трабзонспор
КСУ - АЕК.
Ранее "Страна" сообщала, что определились все участники третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
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