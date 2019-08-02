Вчера, 1 августа, завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы (Заря минимально обыграла Будучность и прошла дальше - Прим.Ред.). И таким образом стали известны все пары следующего, третьего по счету, квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе в борьбе будут участвовать два украинских клуба - Мариуполь и Заря. Первые матчи пройдут 8 августа, а ответные игры состоятся 15 августа.

Путь чемпионов

Сутьеска Никшич - Линфилд



Маккаби Тель-Авив - Судува

Арарат-Армения - Сабуртало

Рига - ХИК

Лудогорец - Нью Сэйнтс

Сараево - БАТЭ

Дюделанж - Нымме Калью

Астана - Валлетта

Шериф - АИК

Слован - Дандолк

Основной путь

Норчепинг - Хапоэль Беер-Шева

Торино - Шахтер Солигорск

Антверпен - Виктория

Аустрия - Аполлон

Фейеноорд - Динамо Тб

Брондбю - Брага

Мольде - Арис

Локомотив Пловдив - Страсбур

Тун - Спартак (Москва)

Стяуа - Млада-Болеслав

Пюник - Вулверхэмптон

Мидтьюлланд - Рейнджерс

Мариуполь - АЗ Алкмаар

АЕК Ларнака - Гент

Легия - Атромитос

Хаугесунн - ПСВ

Риека - Абердин

Вентспилс - Витория Гимараэш

Вадуц - Айнтрахт

Партизан - Малатьяспор

Мальме - Зриньски

ЦСКА София - Заря

Нефтчи - Бней Иегуда

Люцерн - Эспаньол

Спарта - Трабзонспор

КСУ - АЕК.

Ранее "Страна" сообщала, что определились все участники третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что Шахтер показал новую форму на сезон-2019/2020 посвященную победе в Кубке УЕФА.