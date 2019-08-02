Президент Владимир Зеленский, комментируя информацию о заявлении об уходе главы Офиса президента Андея Богдана, заявил, что все члены его команды написали заявление об отставке еще в самом начале своей работы. Об этом президент сообщил на видео, размещенное в Telegram Офиса президента.

"С самого начала мы (команда Зе - Прим. Ред.) говорили, что мы очень открытые, мы не держимся за власть. Если честно, то все ключевые люди, которые со мной пришли, мы с самого начала договорились, что напишем заявления на увольнение, если общество или президент начнут чувствовать, что тот или иной человек не справляется с задачами, поставленными перед ним. И в любой момент, учитывая заявление, такой человек пойдет в отставку", - заявил Зеленский.

Он отметил, что "не знает, как появилась информация о заявлении в интернете", но у него "все открыто" и он может показать все заявления, которые у него есть. Зеленский также подчеркнул, что не подписывал эти заявления, но в любой момент может это сделать.

Отметим, что во время этих слов президента замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко подмигнул своему шефу Андрею Богдану.

Сам Богдан сегодня тоже затронул тему слухов об отставке, о которой говорят уже второй день.

Напомним, слухи о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан решил уволиться, появились в СМИ в четверг, 1 апреля. В сети даже публиковали фотографию якобы его заявления об отставке с несколько странной формулировкой о просьбе уволить по собственному желанию "с момента наступления желания". Впрочем, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка эту информацию опроверг.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" заговорили о возможном повышении Богдана до кресла генпрокурора.