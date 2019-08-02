Сегодня Шевченковский суд Киева будет избирать меру пресечения Алексею Цымбалюку - националисту, который 3 июля избил журналиста "Страны" Влада Бовтрука.

Это произошло на Майдане в Киеве, где Цымбалюк и его сторонники проводили акцию протеста. Ее и освещал наш корреспондент. Цымбалюк подбежал к Владу и несколько раз ударил его, повалив на землю. Позже он грозил ему убийством в соцсетях (детальнее об этом - в материале "Страны").

25 июля полиция объявила Цымбалюку о подозрении. Ему инкриминируют нападение на журналиста при исполнении служебных обязанностей. Наказание - до пяти лет лишения свободы (представители СМИ защищены от хулиганства особой статьей УК).

В день объявления "пидозры" защита националиста начала продвигать версию о том, что наш журналист сам подбежал к группе националистов, начал оскорблять Цымбалюка и толкать его. Однако подтверждений этому нет - в то время как видео атаки на Влада есть.

"Страна" следит за ходом судебного заседания.

14:10 Видны активисты в футболках С14.

14:02 В центре адвокат Цымбалюка - Маси Найем, который часто защищает националистов в судах.

14:00 По информации пресс-службы Шевченковском райсуда, заседание задерживается. Известно, что следственным судьей по делу система автораспределения отобрала Виталия Циктича.

13:58 Около четырех десятков человек - сторонников Цымбалюка - заполнили холл суда. Большинство из них, вместе с Алексеем Цымбалюком и его адвокатом Маси Найемом продолжают ожидать начала слушания.

Алексей Цымбалюк - в кепке. Фото "Страны"