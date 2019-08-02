В пятницу, 2 июля, глава Офиса президента Андрей Богдан впервые затронул тему слухов об отставке, о которой говорят уже второй день.

Богдан выложил в Facebook ссылку на новость, в которой говорится, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о правдивости заявления об отставке. И сопроводил ее текстом: "Мы все написали заявления об увольнении))".

Скриншот: Facebook/ Андрей Богдан

Напомним, слухи о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан решил уволиться, появились в СМИ в четверг, 1 апреля. В сети даже публиковали фотографию якобы его заявления об отставке с несколько странной формулировкой о просьбе уволить по собственному желанию "с момента наступления желания". Впрочем, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка эту информацию опроверг.

Тем не менее, возможное увольнение Богдана обсуждали все. В сети шутили о том, что он уходит, чтобы больше времени проводить с Зеленским. В самой партии "Слуга народа" заговорили о возможном повышении Богдана до кресла генпрокурора.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал отставку главы ОП только на следующий день, 2 августа. Он сказал, что Богдан написал заявление на увольнение, однако он его не подписал. Также глава государства отметил, что все члены его команды не держатся за власть и изначально договорились уходить, если они не смогут справиться с поставленными задачами. "Страна" подробно разбиралась в том, что стоит за слухами о возможной отставке Андрея Богдана.