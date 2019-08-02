Президент США Дональд Трампа сообщил о введении 10%-го налога из-за которого в Америке подорожают телефоны iPhone и другие товары из Китая. О повышении тарифов глава Белого дома традиционного сообщил в микроблоге твиттер.

Налог будут выплачивать американские корпорации за товары, импортируемые из Китая. Этот тариф будет распространяться и на китайские товары Apple, т.к. iPhone производится на территории Китая и юридически в США эти устройства таковыми считаются.

В списке также есть аксессуары для смартфонов – кабели, зарядки и много других мелочей. Новый перечень продукции, на которую введут налог 10%, пока неизвестен.

Переговоры по торговле продолжаются, и в ходе них США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся в их списке китайские товары, совокупным размером $300 млрд. На фоне анонса акции компании упали на 2.16% ($4.61), до $206.84 за штуку.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого диалог зашел в тупик. В пятницу, 10 мая, власти США ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.

Как сообщала "Страна", в Шанхае раньше срока завершились торговые переговоры между Китаем и США. Американскую делегацию возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Напомним, что Трамп выплатит американским фермерам миллиарды за убытки от торговой войны с Китаем.