Украинская певица Maruv, которая выиграла отбор для участия в Евровидении-2019, но так и не попала на конкурс, сегодня опубликовала на YouTube новый пикантный клип на песню "Между нами".

Яркое видео с откровенными сценами снято в азиатском стиле. Maruv предстала в клипе в латексном подобии кимоно, ботфортах и с веерами в руках. Создать яркую картинку ей помогают танцовщицы, которые вместе с певицей позируют с разными фруктами. "То что было между нами - это не расскажешь маме", - говорится в припеве песни.

Напомним, на днях певица Maruv объявила об участии в новом сезоне проекта "Танцы со звездами".

Также мы сообщали, что Maruv показала фото в купальнике с отдыха и заявила, что снова готова "жарить рок".