В пятницу, 2 августа, во время визита в Ивано-Франковскую область президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал Зеленский.

По его словам, он пока заявление Богдана об отставке не подписал. Кроме того, президент добавил, что при необходимости может показать заявления на увольнение от членов его команды.

Напомним, информация о том, что Андрей Богдан подал в отставку появилась в СМИ 1 августа. Тогда же в сети была опубликована якобы фотография самого заявления. Впрочем, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что Богдан подал в отставку.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" заговорили о возможном повышении Богдана до кресла генпрокурора.

"Страна" подробно разбиралась в том, что стоит за слухами об отставке главы Офиса президента, который не нравится Вашингтону.

Отметим, что с начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства. 21 мая вступивший на пост президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины (теперь – Офис президента).