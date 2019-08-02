Полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка, скорее всего, перейдет из Бундеслиги в турецкий Бешикташ. Известный стамбульский клуб договорился о трансфере 29-летнего игрока сборной Украины за 3 миллиона евро.

Об этом передает турецкое издание Sabah.

Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация, что Евгений Коноплянка согласовал с Бешикташем контракт с зарплатой 2,5 млн в год. Также его "сватали" и в Фенербахче. Соглашение Коноплянки с Шальке было рассчитано до июня 2020 года, но игра у нашего легионера там откровенно не пошла.

Ранее "Страна" сообщала, что Евгений Коноплянка попробовал себя в роли повара и приготовил блюдо - "пальчики оближешь".

Также мы рассказывали, что перед игрой с чехами в Лиге наций УЕФА Коноплянка на фарт дал леща Зинченко.