С субботы, 3 августа, циклон из Румынии принесет в Украину осадки, снижение температуры воздуха и шквалы. Об этом у себя на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что погода с "небезопасным псевдонимом какабяка" начнет портиться с 3 августа, первые осадки ожидаются днем в Одессе и Прикарпатье. "В Одесской области и Прикарпатье начнутся дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом", - сообщила Диденко.

Позднее, 3 августа ночью и днем 4 августа на юге Украины, в центральных областях и на востоке - дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град. Также ожидаются шквалы. На севере и западе страны - небольшие дожди периодически с прояснениями, здесь циклон не будет так сильно действовать.

Температура воздуха в эти дни значительно упадет - до +20 градусов в Киеве и большинстве областей страны. При этом на юге в субботу будет еще +25...+30 градусов, а в воскресенье похолодает. Синоптик подчеркнула, что тепло и настоящее лето вернется уже во вторник, 6 августа. "Со вторника в Украине начнет теплеть", - добавила она.

Фото: facebook.com

Напомним, что по данным Укргидромета, сегодня на большей части Украины пройдут дожди.

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