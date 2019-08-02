Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила свежую версию ежегодного рейтинга лучших городов для студентов. На это обратило внимание Quartz.

Уточняется, что рейтинг составляется по нескольким критериям: рейтинг университетов, интернациональное разнообразие студентов, рейтинг города, активность работодателей, доступность и мнение выпускников.

В этом году Киев занял 118-ю позицию из 120 - ниже оказался только Лестер и Минск. Лучшим показателем Киева стала доступность, худшим - рейтинг университетов.

Лучшими городами для студентов были признаны Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин.

В прошлом году Киев не вошел в рейтинг, но тогда в списке было представлено всего 100 городов.

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