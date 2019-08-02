Со 2 августа США официально прекращают действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Официальный портал правительственной информации РФ.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - сказано в документе.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео в Twitter подчеркнул, что США пошли на такой шаг, потому что РФ не выполнила требования договора.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это", - написал он.

Скриншот: Twitter/ Secretary Pompeo

Напомним, что 15 января в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. Тогда Вашингтон в очередной раз обвинил Москву в нарушении договора. Было заявлено, что Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия поступит также.