Руководство львовских "Карпат" и экс-защитник "Шахтера" Александр Кучер договорились о подписании контракта. Соглашение пока рассчитано на сезон. Об этом сообщает FootballUA.

В "Карпатах" 36-летний центральный защитник Кучер будет выступать под номером 5. Два предыдущих сезона опытный футболист провел в чемпионате Турции, где вместе с Артемом Кравцом выступал за "Кайсериспор".

Футбольную карьеру он начал в харьковском "Арсенале". Помимо "Шахтёра" он играл в донецком "Металлурге", "Металлисте", а также в ереванском "Бананце". На его счету 56 матчей и 2 гола в составе сборной Украины.

Фото: euro.com.ua

Отметим, что перед первым домашним матчем "Шахтёра" в новом сезона объявили открытую тренировку и автограф-сессию.