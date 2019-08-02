Донецкий Шахтер и технический спонсор команды, компания Nike представили новый комплект домашней формы сезона-2019/2020. Дизайн футболки вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой Шахтер 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА,как передает пресс-служба команды.

"Новая экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставшемуся в сердце каждого болельщика "горняков". А слоган "Триумф навсегда" олицетворяет жажду больших побед и память о добытых трофеях", - рассказали в пресс-службе.

Фото: shakhtar.com

Подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК "Металлист" в матче 2-го тура УПЛ с Карпатами. Билеты – в продаже. Новая форма уже доступна уже доступна в магазинах Nike и Шахтера, а также сайте команды.

Ранее "Страна" сообщала, что донецкий Шахтер добыл волевую победу над Александрией в стартовом туре чемпионата Украины.