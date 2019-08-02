Британский принц Гарри и его жена Меган, которые еще в апреле этого года создали официальную страницу в Instagram герцогов Сассекских, отписались от всех в Instagram. В профиле исчезли все ранние подписки.

Фото: instagram.com

Однако принц Гарри и герцогиня Меган решили объяснить, почему обнулили свои подписки.

"В августе мы обращаемся к вам за помощью. Мы хотим узнать: что для вас значит сила изменений? Ежемесячно мы меняем список подписок: мы добавляем в свой Instagram-аккаунт профили определенных людей или организаций, на которые нам бы хотелось обратить ваше внимание. В течение следующих нескольких дней оставьте в комментариях под этим постом свои предложения по поводу того, на кого нам стоит подписаться на этот раз. Это может быть микроблог, который вдохновляет людей быть лучше, или Instagram-аккаунт, который наполняет каждого оптимизмом и верой в добро", - написала пара.

Также герцоги Сассекские уточнили, что просмотрев список предложений от фолловеров, выберут 15 самых интересных аккаунтов и 5 августа полностью обновят список своих подписок.

Ранее "Страна" писала о том, что британский стилист объяснил, почему после рождения сына Меган Маркл сменила прическу.

Также мы сообщали, что Меган Маркл обвинили в том, что принц Гарри из-за нее стал угрюмым букой.