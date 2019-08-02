Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук отреагировал на интервью экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который заявил, что только при нем Медведчук не имел влияния и не мог даже "поднять голову".

"Поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем. Я последовательно отстаивал и буду отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко", - заявил Медведчук в блоге на podrobnosti.ua.

Он также написал, что через главу СБУ Василия Грицака - Порошенко натравливал на него лично, его семью подконтрольных национал-радикалов. "Кум Порошенко – генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения "Украинский выбор", - добавил Медведчук.

Напомним, в интервью Порошенко заявил, что "не было периода в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния". "Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны. Только при Порошенко этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!", - сказал экс-президент.

Также политики обменялись репликами о своих встречах. "Предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину. Потому что я телефонных переговоров с Путиным за последнее время не было, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было. Точно", - сказал Порошенко.

Медведчук же говорит, что в интервью Порошенко умалчивает о многих вопросах, которые они обсуждали, ограничиваясь лишь упоминанием об обменах удерживаемыми лицами. "Но при этом он не рассказывает о том, как препятствовал возвращению людей домой и срывал эти обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Он действовал так, потому что в противном случае не смог бы "лепить" из России образ агрессора, если бы все удерживаемые лица вернулись из Донецка, Луганска и РФ домой, в свои семьи", - заявил Медведчук.

Напомним, что Роман Бессмертный заявил, что Виктора Медведчука вывели из Минского процесса.

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