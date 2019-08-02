Глава Офиса президента Украины Глава Андрей Богдан, заявление об увольнении по собственному желанию которого распространили в СМИ 1 августа, не пришел в Офис президента на работу. Об этом сообщили в его приемной, пишут Украинские новости.

"Его не было в Офисе (сегодня)", - сказал сотрудник приемной. При этом, по его словам, Андрей Богдан в пятницу работает на выезде. "Он работает на выезде", - подчеркнул сотрудник.

21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.

Напомним, что журналист рассказала, что заявление Богдана об отставке ей слили из Офиса президента.

Также "Страна" разбиралась, что стоит за слухами об отставке главы Офиса президента, который не нравится Вашингтону.