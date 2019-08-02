В "Слуге народа" заговорили о возможном повышении Богдана до кресла генпрокурора
Распространившимися накануне слухами об отставке Андрея Богдана из Офиса президента могли проверять реакцию на его вероятное повышение. Такое мнение высказала будущий нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк (мажоритарщица с 96-го округа) в Трускавце в кулуарах интенсива для победивших на парламентских выборах представителей партии президента в комментарии "112 Украина".
Неоднозначную информацию о заявлении руководителя Офиса президента Андрея Богдана уволить его "по собственному желанию с момента желания" Василевская-Смаглюк назвала "элементом троллинга".
"Богдан выглядит как человек, желающий уйти в отставку?", - иронично переспросила будущий нардеп.
По поводу "аннулирования" этого заявления Василевская-Смаглюк предположила: "Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора".
По ее словам, в "Слуге народа" не поняли, что происходит, но знают, что Богдан - "человек с чувством юмора".
Ранее "Страна" писала о том, что журналист рассказала, что заявление Богдана об отставке ей слили из Офиса президента.
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