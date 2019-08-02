Распространившимися накануне слухами об отставке Андрея Богдана из Офиса президента могли проверять реакцию на его вероятное повышение. Такое мнение высказала будущий нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк (мажоритарщица с 96-го округа) в Трускавце в кулуарах интенсива для победивших на парламентских выборах представителей партии президента в комментарии "112 Украина".

Неоднозначную информацию о заявлении руководителя Офиса президента Андрея Богдана уволить его "по собственному желанию с момента желания" Василевская-Смаглюк назвала "элементом троллинга".

"Богдан выглядит как человек, желающий уйти в отставку?", - иронично переспросила будущий нардеп.

По поводу "аннулирования" этого заявления Василевская-Смаглюк предположила: "Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора".

По ее словам, в "Слуге народа" не поняли, что происходит, но знают, что Богдан - "человек с чувством юмора".

Ранее "Страна" писала о том, что журналист рассказала, что заявление Богдана об отставке ей слили из Офиса президента.

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