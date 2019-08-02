Новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко назвал ситуацию с денежным обеспечением ведомства - сложнейшей. Пограничникам не хватает порядка миллиарда гривен. Об этом сообщает BBC News.

"Если откровенно говорить, она (ситуация с финансированием - прим.ред.) катастрофическая. На данный момент долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление, накопившиеся составляют 291,4 млн гривен. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь", – сообщил он в интервью.

По словам Дейнеко, эту помощь не получат ни в администрации, ни в региональном управлении или управлении пограничного отряда: "А вот отдел пограничной службы, несущий службу непосредственно по охране государственной границы, – однозначно. Потому что забрать у этих людей у ​​меня не поднимется рука".

Недофинансирование пограничной службы составляет 938 млн гривен, сказал глава ГПСУ. "Сейчас мы пытаемся взять финансирование с четвертого квартала и подвинуть вперед, чтобы можно было хоть как-то людям вернуть долги", – сказал Дейнеко.

Он верит, что новый президент Владимир Зеленский "искренне хочет перемен в стране", а предыдущему главе государства Петру Порошенко припомнил предвыборный лозунг "Армия, язык, вера" и обещание поднять пограничникам зарплату на 30%.

При этом Дейнеко отметил, что министр обороны Степан Полторак дважды поднимал зарплату в ООС. "На линии соприкосновения военнослужащий ВСУ получает ежемесячную доплату в 17 000 гривен. Пограничник получает 10 000 гривен. На второй линии военнослужащий Вооруженных сил получает 6500 гривен, пограничник – 4500", – сказал глава ГПСУ.

"Задолженность по этому вознаграждению перед личным составом, который несет службу в зоне ООС, составляет с 1 марта 159 млн гривен. И эта сумма только накапливается. У нас возникла диспропорция, как следствие – мы наблюдаем отток кадров", – констатировал он.

Также среди болезненных вопросов глава ГПСУ назвал обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ). Он привел пример Латвии, где для охраны участка в 23 километра тратят от 1300 до 1500 литров горючего в месяц, тогда как украинские пограничники для такого же подразделения могут выделить максимум 300 литров.

"Можно охранять государственную границу тоже по-разному, но если быть честными, то надо либо уменьшить участок в 4 раза, либо дать людей в 4 раза больше. Либо просто мои подчиненные служат с такой перегрузкой, что я склоняю перед ними голову, что они не разбежались, а охраняют границу", – сказал Дейнеко.

"Я стараюсь все эти вопросы решать в Офисе президента, Министерстве внутренних дел, которое является распорядителем средств... Помощь от МВД есть. Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет. И появится ли он, пока непонятно", – добавил он.

Как сообщала "Страна", пограничники Мостиского отряда обнаружили у иностранца три пистолета Макарова и автомат Калашникова, которые тот пытался незаконно вывезти из Украины.

Отметим, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину после поездки в Киев. В середине июля она посетила Киев и сделала несколько фотографий.

Напомним, что в 2018 году украинским пограничникам пытались дать 800 взяток.