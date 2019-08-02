Утром в пятницу, 2 августа, в Киеве срочно закрыли три станции метро. Станцию метро "Крещатик" закрыли по техническим причинам. Также не работают станции "Университет" и "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Крещатик" закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная", - говорится в сообщении. Указано, что движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная". В метрополитене заверили, что информация будет обновляться.

Позднее работа Красной ветки столичного метрополитена была возобновлена. Стало известно, что станции на красной ветке временно закрывали из-за возгорания электрощитовой на ст. "Крещатик".

В четверг, 1 августа, станция столичного метро "Театральная" и пересадка не работали из-за того, что поступил анонимный звонок о минировании. Поэтому станцию закрыли на проверку. Взрывчатки на станции не нашли.

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