2 августа в России и бывших странах СНГ отмечают День десантника. В Украине советский день ВДВ перестали праздновать с 2017 года - вместо него установили День памяти погибших десантников.

То есть в Украине официальные мероприятия сегодняшнего дня - траурные с построениями военных и возложением цветов.

"В то время, когда оккупант считает нужным в этот день залезть в фонтан, украинский десантник чтит память всех погибших за целостность родной земли..." - заявляют пресс-службы аэромобильных бригад.

Но наряду с этим праздник продолжают отмечать неофициально. Сегодня "голубые береты" собирались в Николаеве, Кривом Роге и многих других городах. "Хорошая история или плохая, но она наша", - заявили они.

Мы собрали информацию о том, как прошел День ВДВ в Украине, неподконтрольном Донецке и в России.

Как прошел День ВДВ в Украине

В Украине сейчас семь десантных бригад - в Житомире, Константиновке, Львове, Полтаве, Николаеве, Болграде, пгт Гвардейское (Днепропетровская область).

Фото: wikipedia.org

Украина перестала отмечать День ВДВ с 2017 года. Да и сами войска сменили название на Десантно-штурмовые - ДШВ. "Ребрендинг" коснулся цвета беретов - голубые заменили на бордовые, девиза - вместо "Никто кроме нас" - "Всегда первые", флага и штандарта.

Фото: Эмблема украинских десантников

Украинским десантникам поменяли даже святого покровителя. День ДШВ теперь официально отмечают 21 ноября - в День архистратига Михаила, а не пророка Ильи.

А 2 августа в стране установили другую дату - связанную с десантниками, но совсем не праздничную. Сегодня в Украине вспоминают погибших ВДВшников.

Главное мероприятие состоялось в Житомире на Смолянском военном кладбище. Там почтили память погибших военных. На месте присутствовал командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский.

Фото: zhitomir.info

Фото: 1.zt.ua

Разные бригады сегодня проводят мероприятия чествования памяти погибших. Например, 79 отдельная десантно-штурмовая бригада в Николаеве. Также там провели экспозицию военной техники и вооружения.

"Для нас день 2 августа - это уважение и память погибшим боевым собратьям, всем кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, высокомобильных и десантно-штурмовых войск, выполнял воинский долг защищая Родину", - говорилось в анонсе мерорпиятий.

В Николаеве прошло еще одно мероприятие. В парке "Слава" у памятника воинам-интернационалистам собрались десантники-ветераны, афганцы и пенсионеры МВД. Об этом сообщают "Новости N".

"Мы помним традиции, помним историю, которую не можем забыть. Она наша. Хорошая, плоха. но она наша. И как ее не пытайся изменить, что было по истории, то и будет" - сказали на собрании.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Возле аллеи десантников ждала полевая кухня.

Фото: novosti-n.org

В Краматорске и Константиновке Донецкой области провели торжественное построение и возложили цветы к памятнику Защитникам Украины и к мемориалу с именами погибших 90-го отдельного аэромобильного батальона им Зубкова.

"В то время, когда оккупант считает нужным в этот день залезть в фонтан, украинский десантник чтит память всех погибших за целостность и неприкосновенность родной земли..." - говорится в сообщении пресс-службы 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

Видимо, в бригаде забыли, что в фонтанах в этот день купаются не только "оккупанты", но и бывшие десантники по всему СНГ.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

В Кривом Роге десятки человек вышли на шествие ко Дню ВДВ 2 августа. Они собрались собрались на аллее славы возле исполкома Металлургического райсовета, - передает "Первый Криворожский".

"Мы служили в те времена, пока отмечаем так. 21 ноября пока не отмечаем, но когда придут ребята, которые сейчас служат, они будут решать, когда отмечать", - пояснили организаторы мероприятия.

Собравшиеся почтили память военных, погибших во время Второй мировой войны, в АТО и ООС, минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Далее десантники прошли шествием к парку Юбилейный. Организаторы шествия – ветеранская организация "ВДВ Кривой Рог".

Фото: 1kr.ua

Депутат от "Слуги народа" и популярный блогер из Днепра Макс Бужанский отметил, что в этом году в сети заметно меньше поздравлений с Днем ВДВ, но он связывает это не с утратой популярности праздника, а с уходом Порошенко, против повестки которого в сети таким образом выражали протест.

"Заметил любопытную вещь. В моей ленте нет того шквала поздравления отслуживших в ВДВ, который был год назад. И два года назад. Нет, конечно кто-то кого-то поздравляет, но это уже именно поздравления имевших или имевшим отношение, а не протест.

Когда все, кто умел нажать кнопку, постили и репостили парашюты. Объяснение у меня одно, и простое, как дверь.

Как только с повестки дня исчез Порошенко, со своей, навязываемой изо всех сил парадигмой, все в какой то степени вернулись к обычному взгляду на жизнь. В которой старые советские праздники какой то особой роли не играли и при Союзе, а уж после его развала, тем более.

Прикрывая коррупционность своего режима, Порошенко зачем то оживил массу тем, которые никого триста лет не беспокоили. Перестал на них спекулировать, люди вернулись к своим обычным интересам.

С какой целью Петр Алексеевич пытался действовать в целях популяризации Советского Союза, для меня загадка" - написал Макс Бужанский.

Как отмечали в Донецке

В Донецке провели марш десантников, для которого перекрывали движение транспорта. Собравшиеся также возложили цветы к памятнику основателю ВДВ Советского Союза Василию Маргелову.

Состоялись показательные выступления по рукопашному бою и выступления парашютистов.

День десантника в России

В День ВДВ в России традиционно проводят официальные мероприятия и показательные выступления парашютистов и десантников, концерты, выставки военной техники, полевые кухни. ВДВшников поздравил президент РФ Владимир Путин.

В центре Москвы перекрыли движение в районе Васильевского спуска и улицы Ильинка, где традиционно собираются десантники и ветераны (пророк Илья считается покровителем ВДВ). Сегодня они прошли Крестным ходом из Кремля к храму пророка Илии, с остановкой на Лобном месте для молебна. Крестный ход завершится концертом и гуляниями.

Кстати, накануне в России освятили икону пророка Илии, которую назвали главной иконой Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России. Она хранится в главном храме российской армии в честь Воскресения Христова.

В Екатеринбурге сегодня одели в тельняшку скульптуру Ильи Муромца.

Фото: Парк "Таганская слобода"

Во Владивостоке устроили автопробег. В Рязани - показательные выступления по рукопашному бою. В Воронеже накануне установили бюст генералу Василию Маргелову, которого считают отцом ВДВ. Он более 20 лет, от истоков, командовал Воздушно-десантными войсками. А в Краснодаре на целый день отключили фонтаны.

Отмечают День десантника и в Крыму. В Севастополе перекрыли движение в центре города. В Керчи возложили цветы к памятнику Василию Маргелову.