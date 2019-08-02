Сегодня суд изберет меру пресечения "киллеру Бабченко" Цымбалюку, избившему журналиста "Страны"
Националисту Алексею Цымбалюку, который избил журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, сегодня Шевченковский суд Киева выберет меру пресечения.
Подозрение Цымбалюку вручили на прошлой неделе.
Начало заседания суда в 13.00. Сам Цымбалюк в Facebook уже призвал своих сторонников прийти на суд, чтобы оказать ему поддержку.
Влада Бовтрука избили на "Майдане Порошенко" 3 июля. Позже националист, который атаковал нашего журналиста, начал грозить ему убийством в социальных сетях.
После вручения "пидозры" защита Цымбалюка начала придумывать фантастические версии для оправдания его нападения на журналиста "Страны".
Так адвокат Маси Найем утверждает, что Бовтрук сам начал спор и выкрикивал оскорбления в адрес националистов - в частности, "Иди на х.., Бандера!".
Видимо, на этом и будет построена стратегия защиты. Правда, ни одного видео или фото с тем, что Влад провоцировал драку, нет. Зато есть видео, где видно как Цымбалюк атакует нашего журналиста.
А фразу про "бандеру" защитники Цымбалюка "вспомнили" почти через месяц после самого инцидента.
При этом раньше защитники Цымбалюка приписывали Владу совсем другую фразу.
Одесский радикал Сергей Стерненко еще 3 июня написал в Facebook, что Влад напал на Цымбалюка с криком "это тебе за Шария".
А сам Цымбалюк в комментариях к посту заявил, что "именно так все и было".
Занятно, но в день избиения, когда события еще свежи в памяти, ни Цымбалюк, ни его друзья не вспомнили фразу "Иди на х.., Бандера!".
Какие новые фразы националисты изобретут в суде - увидим.