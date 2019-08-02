Националисту Алексею Цымбалюку, который избил журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, сегодня Шевченковский суд Киева выберет меру пресечения.

Подозрение Цымбалюку вручили на прошлой неделе.

Начало заседания суда в 13.00. Сам Цымбалюк в Facebook уже призвал своих сторонников прийти на суд, чтобы оказать ему поддержку.

Влада Бовтрука избили на "Майдане Порошенко" 3 июля. Позже националист, который атаковал нашего журналиста, начал грозить ему убийством в социальных сетях.

После вручения "пидозры" защита Цымбалюка начала придумывать фантастические версии для оправдания его нападения на журналиста "Страны".

Так адвокат Маси Найем утверждает, что Бовтрук сам начал спор и выкрикивал оскорбления в адрес националистов - в частности, "Иди на х.., Бандера!".

Видимо, на этом и будет построена стратегия защиты. Правда, ни одного видео или фото с тем, что Влад провоцировал драку, нет. Зато есть видео, где видно как Цымбалюк атакует нашего журналиста.

А фразу про "бандеру" защитники Цымбалюка "вспомнили" почти через месяц после самого инцидента.

При этом раньше защитники Цымбалюка приписывали Владу совсем другую фразу.

Одесский радикал Сергей Стерненко еще 3 июня написал в Facebook, что Влад напал на Цымбалюка с криком "это тебе за Шария".

А сам Цымбалюк в комментариях к посту заявил, что "именно так все и было".

Занятно, но в день избиения, когда события еще свежи в памяти, ни Цымбалюк, ни его друзья не вспомнили фразу "Иди на х.., Бандера!".

Какие новые фразы националисты изобретут в суде - увидим.