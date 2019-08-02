Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о своей работе в пользу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки", ссылаясь на документы.

Несмотря на заверения команды Зе в отсутствии договоренностей с лоббистскими компаниями, по данным издания, соглашение с регистрационным номером 6661 было подписано 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга Народа, при посредничестве Маркуса Коэна".

Фото: ukrainian.voanews.com

Контракт официально был закрыт 21 мая 2019 года. Таким образом, лоббисты работали на президента Украины в Вашингтоне в этот период. По результатам работа была выполнена, услуги - оплачены.

Согласно отчету, лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в размере 9 371,80 долларов.

Фото: ukrainian.voanews.com

К выполнению работ по контракту привлекли таких консультантов:

Фото: ukrainian.voanews.com

Согласно документам, начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом и прочими, продвигая договоренности о встречах. С некоторыми контактировали много раз, в частности для предоставления "дополнительной информации о визите Зеленского и представителей его партии".

Также Signal Group контактировала с медиаорганизациями CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.

Предполагают, что Вашингтон посещала делегация представителей Владимира Зеленского - об этом свидетельствует описание предоставляемых услуг.

Вероятно, компания Signal Group организовывала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на собственные источники в предвыборном штабе тогда кандидата Зеленского.

Судя по активностям, украинская делегация прибыла в Вашингтон 16 апреля или днем раньше. Signal Group сообщает о проведенных встречах: Институт Катона, Государственный департамент, CSIS, Центр Карнеги, офис конгрессмена Брендона Бойла, бывший сенатор Норм Колман, Совет по национальной безопасности. Сообщается о "встрече/экскурсии" в Белом Доме 17 апреля.

В приложении о расходах лоббисты отчитываются об ужине в одном из вашингтонских ресторанов на сумму 1 912,90 долларов и расходах на такси и лимузин.

Фото: ukrainian.voanews.com

На данный момент работа компании на Владимира Зеленского завершилась, а информация о ней - в отчете, поданном в Минюст США. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Signal Group Consulting Джон Проктер в ответ на запрос издания.

"У фирмы нет дополнительной информации", - цитируют ответ на электронное письмо исполнительного вице-президента компании Signal Group Consulting Проктера Джона.

Отмечается, что в Офисе президента Украины отказались комментировать договорные отношения с лоббистской компанией.

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