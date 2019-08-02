С понедельника в Украине начнут внедрять номера банковских счетов IBAN по международному стандарту. Они будут состоять из 29 символов и букв, обозначающих код страны и код банка.

Пока изменение будут касаться только новых счетов, которые будут открываться после внедрения стандарта.  А с 1 ноября все счета всех банков будут переведены на новый формат. Перевести средства можно будет, только используя счета IBAN.

Что такое IBAN-код

IBAN – это стандартная система банковского счета в странах ЕС. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN по стандарту.

Для Украины он будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов: первые 10 знаков – это код страны, контрольное число и код банка, последние 19 – номер счета клиента банка. 

По первым двум буквам можно будет сразу распознать страну-участника – Украину (UA), а с помощью контрольного разряда – обеспечить уникальную проверку счета клиента на корректность. 

Использование данного стандарта благодаря сокращению реквизитов должно сделать оформление расчетных документов удобнее.

Полная расшифровка аббревиатуры IBAN – это "International Bank Account Number", что означает "номер международного банковского счета".  Этот стандарт уже давно используют не только в ЕС, но в бывших республиках СССР: Беларуси, Молдове, Грузии, Азербайджане, Казахстане.

Что это значит для украинцев

Применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе из-за рубежа и за границу.

То есть, все переводы будут осуществляться только с использованием IBAN. С 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN.

Использование IBAN клиентами банков позволит в будущем применять QR коды, которые будут содержать информацию о номере счета - для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.

В период с 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN. В этот же период банки должны самостоятельно, а не по просьбе клиента, привести действующие банковские счета в соответствие со стандартом IBAN. При этом все счета и ранее заключенные договоры с банком остаются действующими, никаких дополнительных документов владельцам счетов заполнять не нужно. Платежные карты также действительны и не требуют перевыпуска.

Новый код своего счета клиенты банка смогут узнать в отделениях или на горячей линии, также он должен будет отображаться в электронном кабинете, приложении банка и в платежном терминале.

Кроме того,  банки сами должны будут сообщить о новом номере IBAN тем контрагентам, которые пополняют счет банковского клиента: работодателю, Пенсионному фонду, органам соцзащиты и т.д. Но это актуально в том случае, если счет открыт непосредственно под данные выплаты. В случае, если клиент планирует получить перевод от кого-то еще, он должен сам сообщить плательщику свой новый номер счета в формате IBAN.

Номера счетов ФОП и юридических лиц, которые будут открыты до 5 августа 2019 года, банки будут передавать в Государственную фискальную службу уже в новом формате. ГФС должна поставить их на учет до 1 ноября.

Добавим, введение системы номеров IBAN планировалось с апреля, но потом НБУ отложил нововведение - как сообщалось, это было сделано "по просьбе банковского сообщества", а фактически из-за неготовности к этому банковской системы Украины. При этом новый стандарт для украинских банков был зарегистрирован еще 28 января 2016 года. С того времени по запросу клиентов украинские банки предоставляли код IBAN для международных транзакций, однако обязательным такой вид номера счета не был.

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