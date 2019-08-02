Украинский боксер второго среднего веса Евгений Хитров победил американца Габриэля Фэма в рамках вечера бокса в Монровилле (Пенсильвания, США). Он вышел на ринг и сумел одержать победу за шесть раундов. В заключительной трехминутке Хитров трижды отправил оппонента в нокдаун. Об этом сообщает УНИАН.

Таким образом Евгений стал чемпионом США по боксу по версии USNBC. В настоящий момент на счету Хитрова 19 побед (16 - нокаутом) и два поражения.

Видео: youtube.com/Александр Чеканов

В рамках вечера бокса на ринг вышел еще один наш боксер Иван Голуб (17-1, 13 нокаутом), который сумел победить Жоакима Кайнейру. Поединок на ринге был остановлен уже в пятом раунде, когда Голуб провел точную атаку по корпусу соперника.

Как сообщала "Страна", Александр Усик назвал лучшего в мире боксера-супертяжа. Этот боксер является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF, но сейчас не обладает ни одним из титулов.

Отметим, как Василий Ломаченко готовится к боксерскому бою за три чемпионских пояса. Его поединок против Люка Кэмпбелла пройдет 31 августа на арене O2 в Лондоне.