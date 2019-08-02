Жительница Канады спаслась от дикой пумы, включив песню рок-группы Metallica - "Не наступай на меня"
Песня известной рок-группы Metallica помогла жительнице Канады Ди Галлант спастись от нападения пумы. Об этом сообщает vicnews.com.
Девушка столкнулась с хищником во время прогулки с собакой. Сначала Ди Галлант показалось, что за ней кто-то следит, позже она заметила пуму справа от себя. Увидев животное, канадка замерла, но пума шла к ней навстречу. Тогда женщина начала снимать видео и кричать, чтобы прогнать зверя, но это не помогло.
"Я решила напугать ее чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don't Tread On Me", - рассказала Ди Галлант. В переводе песня называется "Не наступай на меня".
По словам женщины, как только она включила композицию рок-группы, хищник убежал.
Видео: youtube.com
Видео: youtube.com
Напомним, что в США пума растерзала велосипедиста, загнав его в ловушку.
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