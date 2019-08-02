Журналист издания "Новое время" Кристина Бердинских получила информацию и скан-копию заявления о якобы отставке главы президентской администрации Андрея Богдана от своего источника в Офисе президента.

Об этом она написала на своей FB-странице в пятницу, 2 августа.

"Около 20.00, перед выходом из редакции, меня остановила замечательная ведущая Радио НВ с вопросом, знаю ли я что-то про отставку Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины (ОПУ).

Я ничего об этом не слышала. Мои глаза сразу же округлились от удивления. Аня ссылалась на новость, опубликованную в информационном агентстве Интерфакс, который в свою очередь ссылается на свои источники в ОПУ.

Я ответила, что Интерфакс, конечно, очень уважаю, но этого мало, чтобы давать новость в радиоэфир. Нужно срочно попытаться самим все проверить. Забыв о кино, я осталась в редакции и сразу же написала 2 сообщения. Одно - Андрею Богдану, второе - в президентский офис", - отметила она.

Бердинских сообщила, что глава президентской администрации отказался комментировать информацию о своей отставке, однако из офиса президента она получила фото "якобы заявления Богдана".

"Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица. Не спрашивайте меня, кто был моим источником, все равно не выдам. Напомню, что я ходила на допрос в Генпрокуратуру в управление по особо важным делам, а потом 9 месяцев судилась с ГПУ за право не раскрывать свои источники информации. Источники журналиста - это его священная корова", - говорится в опубликованном сообщении.

После получения фотографии якобы заявления об отставке главы президентской администрации, а также отказа самого Андрея Богдана давать комментарий об этом журналисты приняли решение всё же опубликовать новость об отставке.

"Я смотрела фильм (в кино - Прим.Ред.) с абсолютной уверенностью, что пока его досмотрю, уже появится официальный комментарий Богдана, Офиса президента или самого президента. И если это кто-то неудачно пошутил, то срочно выйдет опровержение.

Фильм досмотреть мне не удалось, даже до половины. Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в фейсбуке фотожабу с Кличко.

И, конечно же, сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты", - говорится в опубликованном сообщении.

"Но до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации. Все молчат", - резюмировала она и задалась вопросом, что это было - проверкой реакции общества или троллингом.

Фото: facebook.com/Kristina Berdynskykh

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