Статус минских соглашений по мирному урегулированию на Донбассе таков, что они не выполнялись и выполняться не будут. Об этом экс-президент Леонид Кравчук заявил каналу 112 Украина.

"Минские соглашения не выполнялись, не выполняются, и поверьте мне, не будут выполняться. Потому что сама структура и сам статус минских соглашений таков, что он не предусматривает ответственности за дела", - заявил Кравчук. По его словам, согласно Венской конвенции документ имеет юридическую, правовую силу, когда он подписывается главой государства, главой правительства или министром иностранных дел. Но в Минске документы подписывали люди, которым лишь давалось такое поручение.

"Вот скажем завтра я выношу этот документ, подписанный в Минске, на ратификацию в ВР. Но она не может его ратифицировать, потому документ не соответствует своему статусу. При всем уважении к минским соглашениям - раз не выполнялись пять лет, то не будут выполняться и в дальнейшем. Потому что ничего не меняется - статус остается", - считает экс-президент.

Поэтому он предлагает провести национальный круглый стол в Украине и внести в минские соглашения важные пункты и это уже будет "мнение общее, мнение украинского общества", а потом уже делать шаги дальше.

Напомним, что Роман Бессмертный заявил, что Виктора Медведчука вывели из Минского процесса.

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