Украинские медийщики встретились с советником президента Владимиром Бородянским. Бывший гендиректор медиагруппы Виктора Пинчука будет заниматься у Зеленского гуманитарной политикой.

Фотографии со встречи, которая прошла вчера, начали выкладывать украинские журналисты, которых позвали на это ознакомительное собрание. Всего - 23 главных редактора и медиаэксперта.

Им официально представили координатора рабочей группы, которая у Зеленского будет разрабатывать медийную стратегию. Им стал еще один бывший топ-менеджер медиа-империи Пинчука StarLightMedia Федор Гречанинов.

Сейчас он работает директором по стратегии и развитию в "Медиагруппе Украина", которая принадлежит Ринату Ахметову.

Федор Гречанинов. Фото - Наталья Лигачева

Встреча проходила в закрытом формате, без возможности записать видео. Поэтому впечатлениями о ней журналисты делились в соцсетях.

Правда, солировало в освещении события не совсем СМИ, а общественная организация "Детектор медиа". Это интернет-ресурс, который занимается анализом контента в украинских СМИ и часто выступает в унисон идеологией Петра Порошенко и Минстеця, покрывая атаки прошлой власти на журналистов.

"Страна" уже анализировала работу этой организации в материале Адвокаты беспредела. Кто и как помогает властям давить на украинские СМИ.

На встрече с Бородянским от "Детектора" была его руководитель Наталья Лигачева. Она выложила в Facebook отчет с мероприятия. С ее слов, говорила там в основном она сама.

"Вообще, все коллеги очень молчаливые, как партизаны, на их фоне слово скажешь - и уже как будто только ты и говоришь", - призналась Лигачева. По ее словам, дискуссии на мероприятии не было - только презентация и пару вопросов.

"Дискуссии будут потом, как обещали", - сообщила Лигачева в комментариях.

По ее словам, на встрече никакого инсайда не прозвучало.

"Ничего на самом деле секретного там не было, просят всех сообщить о наболевших медийных проблемах, чтобы вместе потом их решать. Мир, дружба, сотрудничество, короче", - резюмировала шеф "Детектора".

На встрече был и телеведущий канала 112 Павел Кужеев, а также главный редактор Радио НВ Валерий Калныш.

Валерий Калныш и Павел Кужеев. Фото - Наталья Лигачева

Также из тех, кто отметился в соцсетях - главный редактор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, гендиректор НОТУ Зураб Аласания, телеведущий Павел Казарин, сотрудник Минстеця Артем Биденко, глава "Института массовой информации" Оксана Романюк, журналист "Радио Свобода" Сакен Аймурзаев и другие.

Павел Казарин и Наталья Лигачева. Фото - Детектор медиа

По видеосвязи ко встрече подключались советник Зеленского Никита Потураев и руководитель 1+1 Александр Ткаченко.

Владимир Бородянский заявил журналистам, что его цель - наработать в сотрудничестве с ними стратегию президента в отношении СМИ, которая станет основной для обновления законодательства в этой сфере.

Федора Гречанинова он назвал "куратором" этого направления.

Новые медиа-стратегии власти комментирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва:

"Смотрю, все принялись обсуждать "медийные стратегии" новой власти. Владимир Бородянский вчера вот встречу по этому поводу организовывал.

Дело, наверное, хорошее. Вот только нужно определиться с базовыми вещами. Мы к чему страну готовим - к войне или к примирению? Если к войне, то значит медиаполитика будет такая же (плюс-минус) как и при Порошенко.

Если к миру - необходимы радикальные перемены в информационной повестке.

Олеся Медведева (автор блога Ясно.Понятно - ред.) говорит о том же в контексте идеи создания нового русскоязычного, всемирного, государственного (!) телеканала, который, по задумке Кирилла Тимошенко, должен "бороться за умы" жителей Донбасса, Крыма и России.

Однако, для этой цели не нужно создавать новый телеканал. Тем более на деньги налогоплательщиков. Для этого нужно поменять информационную политику уже существующих крупнейших телеканалов. И отменить квоты на украинский язык, чтоб наше ТВ могло спокойно вещать и на русском.

И пользы от этого для "борьбы за умы" будет стократ больше, чем от любых новых "международных каналов".

Зачем власти хотят создать русскоязычный канал - подробнее в блоге Олеси Медведевой.