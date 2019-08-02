В резиденции нового британского премьер-министра Бориса Джонсона установили часы с обратным отсчетом до даты выхода Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Такие же часы установлены и в офисе правящей Консервативной партии. Часы отсчитывают время до 23:00 четверга, 31 октября. В полночь 1 ноября Великобритания может выйти из Евросоюза.

При этом новый глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает, что ещё "есть все шансы" заключить новую сделку по Brexit, что не удалось сделать Терезе Мэй.

Фото: Daily Mirror

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп и Борис Джонсон хотят начать переговоры о зоне свободной торговли сразу после Brexit. Новый премьер Великобритании представил торговую сделку с США как способ компенсировать экономические издержки выхода из ЕС, а президент США пообещал, что две страны могут заключить "очень существенное торговое соглашение", которое увеличит объемы торговли в четыре или пять раз.

Напомним, что посол Великобритании Джудит Гоф завершила свою каденцию в Украине.