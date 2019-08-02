Оператор строящегося газопровода "Северный поток-2" намерен завершить его прокладку, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Более тысячи компаний из 25 государств ориентированы на доведение проекта до конца, говорится в заявлении компании "Nord Stream 2 AG", пишет DW.

Днем ранее Комитет Сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении компаний и физических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Документ отражает обеспокоенность некоторых американских законодателей влиянием России в Европе. Оператор газопровода проводит оценку документа, отметили в Nord Stream 2 AG.

В апреле Совет Евросоюза утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, тем самым распространяя европейские нормы на "Северный поток-2". Изменения подразумевают четыре основных требования. В частности, запрет на то, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая "голубое топливо" добывает и продает. "Nord Stream 2 AG" этому требованию не соответствует. Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Напомним, что Россия может не успеть сдать "Северный поток-2" в намеченный срок из-за Дании.

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