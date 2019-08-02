Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и некоторые части западного побережья Канады. Об этом сообщают в NASA. Стоит добавить, что дикие леса горят непосредственно и на самой Аляске.

"Дым сибирского пожара, простирающийся через восток России, можно увидеть на Аляске, вниз по западному побережью Канады и также над Ванкувером и Сиэтлом", - заявил профессор по изучению атмосферы из Центра космических полетов имени Годдарда Колен Сефтор.

В Красноярском крае в отношении чиновников регионального министерства лесного хозяйства сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о халатности. Ситуация вышла из-под контроля потому, что сначала было принято решение не тушить пожары.

Как сообщала "Страна", для тушения пожара в тайге вызовут искусственный дождь. Летчики запустят в облака пиропатроны с йодистым серебром, что вызовет осадки. После дозаправки в Усть-Куте самолет "Авиалесоохраны" полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там тоже есть критическая масса облаков, поэтому можно вызвать дождь.

Отметим, что сорок шаманов соберутся на священном острове Ольхон, чтобы вызвать дожди на Сибирь.