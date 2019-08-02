Родственники знаменитого грабителя банков Джона Диллинджера, убитого в 1934 году, не верят в то, что на кладбище "Краун хилл" в городе Индианаполис (штат Индиана) похоронен именно он. Этим и объясняется запрос об эксгумации останков бандита, одобренный департаментом здравоохранения штата 3 июля, сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, авторами запроса являются Майкл и Кэрол Томпсоны, называющие себя племянниками Диллинджера. Они утверждают, что у них есть веские основания не верить в смерть грабителя банков от пуль полицейских в Чикаго в 1934 году. С их точки зрения, цвет глаз, отпечатки пальцев, форма передних зубов, ушей и головы человека, застреленного тогда и похороненного на кладбище "Краун хилл", не совпадают с описанием внешности их родственника.

Отделение ФБР в Чикаго в четверг оспорило это утверждение. "Масса информации подтверждает смерть Диллинджера, включая три образца отпечатков пальцев. Все они сходятся", - отмечается в Twitter ФБР.

Известность Диллинджера продолжает подпитывать слухи о том, что 85 лет назад в Чикаго был застрелен его двойник. Сам грабитель еще при жизни изменил внешность: перекрасил волосы, выщипал брови, отрастил усы и с помощью хирурга свел шрам с левой стороны лица. По одной из версий, он даже воспользовался кислотой, чтобы не оставлять отпечатки пальцев.

Гангстер Диллинджер, который вместе с пособниками ограбил более 20 банков и четыре полицейских отделения в штатах Среднего Запада, а также дважды сбегал из тюрьмы, был застрелен полицией возле кинотеатра в Чикаго 22 июля 1934 года. Биография "врага общества №1" по классификации ФБР послужила основой для многочисленных литературных произведений и кинофильмов, включая картину Public Enemies (2009) с Джонни Деппом в главной роли.

Напомним, что в США решили провести эксгумацию останков легендарного гангстера 30-х годов, которого ФБР называло врагом №1.

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