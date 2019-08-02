В Государственной фискальной службе заявили о мошеннической отправке от их имени электронных писем, зараженных вирусом. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В течение последних дней зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени Государственной фискальной службы Украины о наличии налогового долга, совершении административного нарушения, нарушения налогового законодательства и тому подобное. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла", - говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве рекомендуют внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять на достоверность.

Для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями Государственная фискальная служба использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.

Как сообщала "Страна", хакеры могут получать фото и видео из WhatsApp и Telegram. Также недавно был скандал с утечкой из Facebook личных данных пользователей. Соцсеть оштрафовали на 5 миллиардов долларов.

Отметим, что хакеры атаковали американский банк Capital One и похитили личные данные 100 миллионов клиентов.

Напомним, что в ФСБ решили персонифицировать анонимных пользователей браузера Tor.