Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз признал Ольгу Харлан лучшей спортсменкой месяца. Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.

Высокого признания НОК титулованная фехтовальщица удостоена благодаря блестящему выступлению на мировом первенстве в Будапеште (Венгрия). На престижном соревновании Харлан шестой раз в своей карьере завоевала звание чемпионки мира. В эмоциональной финальной дуэли украинка преодолела сопротивление семикратной чемпионки мира россиянки Софьи Великой со счетом 15:14, обеспечив себе первое место пьедестала. Отметим, олимпийская чемпионка Пекина-2008 стала единственной фехтовальщицей в предолимпийском сезоне, которой удалось выиграть и европейское, и мировое первенство.

Кроме того добавим, что получив звание лучшей спортсменки июля-2019 наша опытная спортсменка догнала по количеству этих наград Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева (у них теперь по 11 высоких признаний НОК).

Фото: twitter.com/OlympicUA

Напомним, что чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан бросила всем вызов, дерзко сменив имидж и показав язык и "козу".

Также Харлан выиграла первый отборочный турнир на Олимпиаду-2020.