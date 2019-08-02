Во Львове неизвестный пытался выброситься из окна, но ему помешал это сделать патрульный полицейский полицецский. Об этом сообщили в МВД Украины.

Парень стоял в окне, а потом еще и разбил стекло и сунул обломок себе в рот. Патрульный Николай Зеленевич отвлек его и, воспользовавшись моментом, схватил за руку и затащил в помещение. Сейчас спасенный мужчина находится под наблюдением врачей.

Видео: Facebook

Как сообщала "Страна", в Мариуполе полицейский спас 16-летнюю девочку, которая решила прыгнуть с крыши. Её намерения заметил очевидец, и мигом вызвал полицию. Полицейские прибыли за считанные минуты.

Также стало известно, как сотрудник Национальной гвардии спас юную девушку, которую "Синий кит" заставлял спрыгнуть с плотины Днепрогэса.