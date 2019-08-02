Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, который перешел в супертяжелый вес, признал Тайсона Фьюри лучшим боксером-супертяжеловесом в мире на сегодня.

"Кто лучший прямо сейчас? Я думаю, это Тайсон Фьюри. Может быть. Это мое мнение. Мне нравится как он ведет бой, как боксирует. Фьюри будет самым большим испытанием в супертяжелом весе", - подчеркнул Александр Усик, которого цитирует Vringe.com.

Фьюри является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF, и сейчас не обладает ни одним из титулов.

Видео: youtube.com/vRINGe VISION

Как сообщала "Страна", Александр Усик показал фото из родного Крыма, где он стоит в ярких трусах на краю скалы.

Отметим, как Василий Ломаченко готовится к боксерскому бою за три чемпионских пояса. Также он спрогнозировал, сколько продержится в поединке с Фьюри, который в два раза его тяжелее.