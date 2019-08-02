В пятницу, 2 августа, в западном, северном и центральном регионах Украины ожидается дождь с грозой, в южном и восточном - без осадков. По всей территории похолодает. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура +22...25 на западе, +24...+26 в центре, +22...+24 на Донбассе. На курортах юга +26...+28. Ночью по всей Украине, кроме южных областей, ожидается +10...+15.

В Киевском регионе в пятницу +21...+23 днём и +12...+14 ночью. Ожидается дождь с грозой.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 2 августа отмечают День Десантника. Количество людей в фонтанах может увеличиться.

Напомним, что изменится в Украине с августа.