На пятницу, 2 августа, в НБУ резко подняли официальный курс доллара США. Его установили на уровне 25,34 гривны за доллар, что на 32 копейки больше чем в четверг. Курс евро подняли на 7 копеек, до 27,97 грн. Напомним, что накануне гривна ослабла на межбанке.

Итак, официальный курс НБУ на 2 августа 2019 года

100 долларов США - 2534.9919 гривен (+32.9164);

100 евро - 2797.8706 (+7.8062);

10 рублей - 3.9712 (+0.0258).

100 польских злотых - 650.98

100 чешских крон - 108, 6889

100 китайских юаней - 367.2855

Ранее мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".