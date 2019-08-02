Курс НБУ на 2 августа. Доллар завершил падение и резко взлетел на 32 копейки
На пятницу, 2 августа, в НБУ резко подняли официальный курс доллара США. Его установили на уровне 25,34 гривны за доллар, что на 32 копейки больше чем в четверг. Курс евро подняли на 7 копеек, до 27,97 грн. Напомним, что накануне гривна ослабла на межбанке.
Итак, официальный курс НБУ на 2 августа 2019 года
- 100 долларов США - 2534.9919 гривен (+32.9164);
- 100 евро - 2797.8706 (+7.8062);
- 10 рублей - 3.9712 (+0.0258).
- 100 польских злотых - 650.98
- 100 чешских крон - 108, 6889
- 100 китайских юаней - 367.2855
Ранее мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.
В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.
Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".