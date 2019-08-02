Вчера, 1 августа, под Винницей, вблизи села Кудлай произошло ДТП в результате которого пострадали шесть человек, из них пятеро детей. Об этом передает отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Авария с участием автомобилей Renault и ВАЗ-2105 произошла в Немировском районе около 12.30 вблизи села Кудлай. В больницу доставлены водитель ВАЗа и пятеро его малолетних детей", - уточнили в полиции.

Следователи установили, что автомобиль ВАЗ при повороте столкнулся с автомобилем Renault, который двигался сзади. Отмечается, что 29-летний водитель Renault и два пассажира не пострадали.

Фото: vn.npu.gov.ua

"После осмотра врачей 41-летнего мужчину отпустили домой. Несовершеннолетние дети 2008, 2012, 2014, 2015 и 2016 рождения с разной степени телесных повреждений госпитализированы", - отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 августа в Киеве на байке разбился знаменитый диджей, который выступал на Atlas Weekend.

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