В Сибири продолжают свирепствовать таежные пожары. К борьбе с огненной стихией уже привлечены и силы армии. Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков для начала осмотрит с воздуха очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.

Об этом передает ТАСС.



"По итогам совещания с МЧС мы вылетаем в основной район пожаров с целью уточнения задачи для авиации на вторую половину дня 2 августа и на субботу 3 августа", - сказал он. Замминистра обороны облетит на самолете Ан-26 очаги лесных пожаров в Богучанском районе края.

В регионе создана авиагруппировка для тушения тайги из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов. По данным Авиалесоохраны, на 00:00 мпо Киеву 2 августа в Красноярском крае зафиксировано 69 пожаров на площади 26 459 га. В регионе введен режим ЧС из-за пожаров.

Как ранее сообщал замминистра обороны, в пятницу планируется не менее 15-20 вылетов вертолетов для тушения пожаров.



Что происходит в Сибири?

В Сибири и на Дальнем Востоке горит тайга. Общая площадь пожаров составляет 2,8 млн гектаров (данные Авиалесоохраны на 31 июля). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн гектаров тайги, Красноярском крае (более 1 млн гектаров) и Иркутской области (около 700 тыс. гектаров).

Режим чрезвычайной ситуации введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии, а также в двух районах Бурятии. Но некоторые пользователи соцсетей считают, что его нужно ввести на всей территории Сибири. На сайте change.org создана соответствующая петиция, 1 августа, к 11:10 по Киеву ее подписали более 860 тыс. человек.

Ранее "Страна" сообщала, что сорок шаманов соберутся на священном острове Ольхон, чтобы вызвать дожди на Сибирь и потушить тайгу.