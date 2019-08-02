Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос Анатолия Могилева, бывшего министром внутренних дел страны при президенте Януковиче.

Об этом сам Анатолий Могилев написал в Facebook и выложил фото, где он стоит на пороге ГБР.

Могилев написал, что его ждут в ГБР для дачи показаний по его заявлению об аннексии Крыма.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идёт о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал экс-глава МВД Украины.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что суд изъял все упоминания о Портнове в решении по делу о госизмене и "пленках Глазьева".

Также мы рассказывали, что Украина не будет возобновлять подачу воды и электричества в Крым.