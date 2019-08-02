Крымский вопрос. ГБР вызвало на допрос главу МВД времен Януковича
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос Анатолия Могилева, бывшего министром внутренних дел страны при президенте Януковиче.
Об этом сам Анатолий Могилев написал в Facebook и выложил фото, где он стоит на пороге ГБР.
Могилев написал, что его ждут в ГБР для дачи показаний по его заявлению об аннексии Крыма.
"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идёт о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал экс-глава МВД Украины.
Фото: facebook.com
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что суд изъял все упоминания о Портнове в решении по делу о госизмене и "пленках Глазьева".
Также мы рассказывали, что Украина не будет возобновлять подачу воды и электричества в Крым.