В США произошла трагедия в знаменитой семье политиков. Сирша Кеннеди Хилл, внучка бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди (младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди - Прим.Ред.) умерла в четверг, 1 августа, от передозировки наркотиками.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственный источник.

По его данным, 22-летняя девушка умерла в семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт (штат Массачусетс). В заявлении родственники погибшей отметили, что "ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью". "Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши", - приводит издание их слова.

Полиция уже начала расследование. Официально причина смерти на данный момент не подтверждена.

Погибшая девушка ранее признавалась в том, что страдает от депрессии. Сирша Кеннеди была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл - дочки Роберта Кеннеди - и Пола Майкла Хилла.

Роберт Кеннеди (1925-1968 годы) был третьим из четырех сыновей семейства Кеннеди. Занимал с 1961 года по 1964 год по назначению своего старшего брата - президента США Джона Кеннеди (1917-1963 годы) - пост генерального прокурора США. Скончался 6 июня 1968 года после смертельного огнестрельного ранения в результате покушения, совершенного днем ранее.

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