Вчера, 1 августа, Северная Корея произвела уже третий ракетный пуск за последние семь дней. Ракеты были запущены в сторону Японии, однако они не достигли ее территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.

Об этом сообщила пресс-служба японского правительства, как передает ТАСС.

"Территориальных вод или исключительной экономической зоны нашей страны ракеты не достигли. Никакой прямой угрозы для нашей национальной безопасности мы не отмечаем", - заявили в правительстве Японии.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщил о том, что КНДР осуществила запуск неопознанных ракет малой дальности. Согласно его информации, ракеты были запущены в 02:59 (20:59 по Киеву) и 03:23 (21:23 по Киеву) из провинции Хамген-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков.

Ранее "Страна" сообщала, как Трамп прокомментировал запуск новых ракет КНДР.





