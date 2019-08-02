Вчера, 1 августа, в Запорожье разыгралась жуткая трагедия. Здесь, во дворе собственного дома, был жестоко убит местный криминальный авторитет Алексей Петров по прозвищу "Петрик". Его сначала избили и затем перерезали горло.

Об этом сообщает издание IPnews, а в сети уже появились и записи ЧП с камер наблюдения.

На видео видно, как на Петрова напали двое неизвестных. Они сначали стали его избивать, и один из нападавших несколько раз ударил авторитета ножом. Затем его оттащили за припаркованное рядом авто. Также на записи видно, как киллеры уходят с места расправы. Один из них держит нож, а его руки по локоть в крови. Кроме этого и джинсы убийцы до колен запачканы кровью.

По данным местных журналистов, Алексей Петров занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на отвале "Черная Гора". До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время он якобы отошел от дел и проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

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Фото: IPnews+

Видео: Actual Today

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