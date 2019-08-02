Оружие врага. Потураев признал, что запрет на российские соцсети будет действовать и дальше
Никита Потураев, советник президента Зеленского, угодивший в эпицентр мощного скандала из-за своей лекции будущим нардепам от "Слуги народа", снова выступил с громким заявлением.
Он признал, что в команде главы государства нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".
"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал Никита Потураев.
Ранее "Страна" сообщала, что депутат Зеленского опубликовал, а потом удалил видео с прыжками "слуг народа" в Трускавце.
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