Никита Потураев, советник президента Зеленского, угодивший в эпицентр мощного скандала из-за своей лекции будущим нардепам от "Слуги народа", снова выступил с громким заявлением.

Он признал, что в команде главы государства нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал Никита Потураев.

Ранее "Страна" сообщала, что депутат Зеленского опубликовал, а потом удалил видео с прыжками "слуг народа" в Трускавце.