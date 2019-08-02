Вчера, 1 августа, в Киеве в автокатастрофе погиб популярный украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber, который выступал на недавнем фестивале Atlas Weekend. О трагедии сообщил друг погибшего Александр Барабошко в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни Александр Габбер Лисогор. На проспекте Победы, в районе. Святошино его подрезало авто, когда ехал на мотоцикле в своей полосе. Саша был с нами начиная с первых вечеринок. Человек улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие настоящие панки, рок-н-рольщики уходят из жизни рано. Саша был именно таким - максимально настоящим. Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планы, а сегодня его с нами уже нет. Жизнь не справедлива", - написал Александр Барабошко.

Фото: facebook.com/ikrussss

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