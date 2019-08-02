Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что ему ничего не известно о якобы увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - сказал Разумков.

Кроме того, один из новоизбранных депутатов от "Слуги народа", который просил не называть его имени, заявил, что по его мнению, Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Позже стало у Зеленского опровергли отставку главы Офиса президента Богдана.